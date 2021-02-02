Владивосток, , 03:57 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено уголовное дело на депутата Законодательного собрания Приморья Юлию Толмачёву, которую обвиняет в мошенничестве, то есть приобретение прав на чужое имущество в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

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Примечательно, что Толмачёва является действующим адвокатом Приморской коллегии адвокатов, а также председателем правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

На данный момент следователи установили, что с 15 марта 2013 года по 12 марта 2018 года Юлия Толмачёва, будучи во Владивостоке, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента земельных и имущественных отношений Приморья похитила, используя право на льготное получение ветеранами боевых действий земельных участков, безвозмездно приобрела право собственности на 21 земельный участок в краевой столице, общей кадастровой стоимостью более 15 млн рублей. Именно на такую сумму и причинён ущерб бюджету Владивостока.

«Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения — домашний арест до 9 марта. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале объявлена в розыск адвокат Елена Г., осуждённая ранее за мошенничество.