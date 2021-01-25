Мапуту, , 11:36 — REGNUM Из-за обрушившегося на Мозамбик в прошедшие выходные тропического шторма «Элоиза» почти 7 тыс. человек вынужденно покинули свои дома. Об этом 25 января сообщает портал Club of Mozambique.

По информации журналистов, в результате разгула стихии было разрушено свыше 5 тыс. домов, в первую очередь в районах Бузи, Дондон, Ньяматанда, а также в городе Бейра в провинции Софала.

Кроме того, из-за стихийного бедствия на территории свыше чем в 136 тыс. га уничтожены посевы продовольственных культур, разрушено девять школ, и еще 17 учебных заведений и 11 больниц пострадали.

«Население испытывает нужду в срочных поставках продовольствия, питьевой воды, одеял и палаток. С учетом того, что многие участки местности оказались под водой, повреждены линии электропередачи, доставка помощи будет особенно затруднена» — приводит портал слова менеджера благотворительной организации ActionAid Mozambique Марсии Пенисела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые районы центрального Мозамбика были затоплены после того, как циклон «Элоиза» обрушился на портовый город Бейра.