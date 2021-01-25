Бейра, , 10:40 — REGNUM Некоторые районы центрального Мозамбика были затоплены после того, как циклон «Элоиза» обрушился на портовый город Бейра. Об этом сообщает BBC Swahili.

По данным Национального института метеорологии Мозамбика (INAM), за 24 часа в Бейре выпало 250 мм осадков. Порывы ветра достигали 160 км/ч, сообщили синоптики.

Местные чиновники и агентства по оказанию помощи оценивают масштабы ущерба, чтобы помочь пострадавшим, и пытаются восстановить электричество и связь, которые были отключены в некоторых районах.

По данным местных властей, в результате удара стихии погибли четыре человека.

В настоящее время циклон был переквалифицирован до уровня тропического шторма и, по прогнозам, движется в сторону Зимбабве и северной части ЮАР, где уже выпали обильные осадки.

Крис Нисон, сотрудник ООН в Бейре, заявил: «было невозможно спать из-за страшного шума».

»Я слышал шум сильного ветра и дождя рано утром. Вода, а также камни и листья, которые слетели с домов моих соседей, проникли в мой дом. Электричество отключено со вчерашнего вечера, и нет сотовой связи. Когда я вышел на улицу, вода была повсюду — до колен, — а деревья, электрические провода, черепица с крыш и заборы были разбросаны по улицам. Слава Богу, дождь прекратился. Я никогда не думал, что буду бояться воды, но это было ужасно», — сказал он.

По словам Антонио Белезы из Мозамбикского Национального института по борьбе со стихийными бедствиями и уменьшению их опасности, более 1000 домов были полностью разрушены и еще 3000 серьезно повреждены. Он сказал, что от удара стихии непосредственно пострадали более 160 000 человек.