Анкара, , 10:25 — REGNUM Плановый взрыв, который был произведен во время строительных работ на площадке АЭС «Аккую», строящейся госкорпорацией Росатом в южной турецкой провинции Мерсин, повредил расположенные вблизи дома. Об этом 20 января сообщает администрация губернатора провинции.

«Начата работа комиссии по определению ущерба в домах и теплицах в районе населенного пункта Бююкэджели в результате последствий планового взрыва при строительстве на площадке АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полученный гражданами ущерб будет возмещен и уточняется, что назначена комиссия из Специального управления по надзору за безопасностью Главного управления безопасности, которая проведет необходимые экспертизы взрывных работ.

«Данный вопрос будет изучен во всех аспектах, и будут предприняты необходимые действия в отношении ответственных лиц», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост госсекретаря США Тони Блинкен назвал неприемлемой покупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и допустил возможность введения против неё дополнительных санкций.