Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Кандидат на пост госсекретаря США Тони Блинкен назвал неприемлемой покупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и допустил возможность введения против неё дополнительных санкций. Об этом он сказал в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, на которых рассматривалась его кандидатура.

«То, что Турция совершила, купив С-400, являясь при этом союзницей по НАТО, это неприемлемо. Сама идея о том, что наш так называемый «стратегический партнёр» на самом деле ведёт себя в одном русле с одним из наших основных стратегических соперников, Россией, неприемлема», — заявил претендент на пост главы Госдепа, выдвинутый избранным президентом США Джо Байденом.

По словам Блинкена, «надо взглянуть», какие результаты оказали уже существующие санкции, после чего решить, «нужно ли делать что-то дополнительно».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможное назначение Тони Блинкена на пост госсекретаря США и Виктории Нуланд — на пост заместителя госсекретаря.

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