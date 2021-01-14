Хабаровск, , 11:37 — REGNUM В Хабаровском крае в трёх км от села Покровка Бикинского района местными жителями обнаружена тигрица с признаками ранения. Специалисты министерства природных ресурсов незамедлительно выехали на место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Была обнаружена тигрица в возрасте 5−6 лет. Хищник сильно истощен, имеются обморожения лап, хвоста и ушных раковин. Специалисты приняли решение изъять тигрицу. Её доставили в центр реабилитации диких животных «Утес».

«В настоящее время сотрудники центра проводят мероприятия по реабилитации тигра», — уточнили в минприроды Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ванинском районе Хабаровского края обнаружили тело охотника, который погиб, предположительно, 9 января. Специалисты установили, что в тёмное время суток на мужчину напал амурский тигр, оружия у погибшего при себе не было.