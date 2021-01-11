Ванино, Хабаровский край, , 06:34 — REGNUM В Ванинском районе Хабаровского края обнаружили тело охотника, который погиб предположительно 9 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минприроды региона.

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Сообщение о пропаже молодого человека на территории охотничьих угодий Общины коренных малочисленных народов Севера поступило 9 января.

В зимовьё выехали оперативники и специалисты министерства природных ресурсов Хабаровского края, а также сотрудники службы по охране животных.

Группа обнаружила труп охотника возле зимовья в верховье реки Буту Ванинского района. Специалисты установили, что в тёмное время суток на мужчину напал амурский тигр, оружия у погибшего при себе не было.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Владивостока провели две операции и спасли жизнь раненого тигрёнка, который был обнаружен в конце ноября в одном из северных районов Приморья.