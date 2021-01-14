Абуджа, , 09:27 — REGNUM Пираты у побережья Нигерии совершили нападение на контейнеровоз MAERSK CARDIFF, который ходит под флагом Сингапура. Об этом 14 января сообщает портал Maritime Bulletin, который специализируется на проблемах международного мореплавания.

Уточняется, что в настоящее время судно дрейфует в Гвинейском заливе, находясь в районе, расположенном к юго-западу от города Порт-Харкорт.

Как отмечает источник, контейнеровоз мог быть захвачен. При этом уточняется, что около судна находится катер службы безопасности Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно, что в Гвинейском заливе у берегов Африки произошло неудавшееся пиратское нападение на судно Port Gdynia.