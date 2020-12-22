Абуджа, , 08:41 — REGNUM В Гвинейском заливе у берегов Африки произошло неудавшееся пиратское нападение на судно Port Gdynia. Оно плавает под флагом Польши, находится под управлением компании Polish Ocean Lines. Его экипаж состоит из 13 граждан Польши и трех граждан Украины. Об этом сообщает радио RFM FM.

Нападение произошло утром 21 декабря. Пираты находились на борту корабля несколько часов. Экипаж вовремя заметил, как они поднимаются на борт, укрылся и начал отстреливаться. Захватчики обстреляли мостик контейнеровоза и повредили навигационные устройства. Однако они не смогли взять под контроль судно и отказались от дальнейших атак, спустившись обратно.

«Действия экипажа достойны похвалы. В такие моменты нужно осознавать, насколько опасна и ответственна профессия моряка. На этом корабле переправляли более двух тысяч контейнеров. Скорее всего, пираты хотели захватить корабль с целью выкупа», — прокомментировала ситуацию руководитель Polish Ocean Lines Дорота Акришевская-Мелевчик.

Вопрос проясняется польскими дипломатическими службами. Они находятся в контакте с властями Нигерии, к территориальным водам которой относится место нападения. По этому поводу 21 декабря в канцелярии премьер-министра Польши прошло заседание кризисной группы, на котором были рассмотрены варианты реакции на данную ситуацию.