Новосибирск, , 06:24 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки во время катания с горки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что в начале января в Первомайском районе Новосибирска во время катания с горки погибла девятилетняя девочка. Ребёнок катался на плюшке в не предназначенном для этого месте и погиб от удара о металлические ограждения.

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Дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ) возбуждено в отношении 22-летней местной жительницы.

«По данным следствия, 1 января 2021 года около 16:40 подозреваемая находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» совместно с малолетней племянницей. Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.