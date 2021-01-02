Новосибирск, , 09:54 — REGNUM В Новосибирске девятилетняя девочка погибла во время катания с горки. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что это произошло в Первомайском районе города. По словам подписчика паблика, ребёнок катался на плюшке в не предназначенном для этого месте и погиб от удара о металлические ограждения.

В региональном управлении СКР уточнили, что по факту гибели девочки начата доследственная проверка — устанавливаются причин произошедшего.