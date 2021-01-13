Карасук, Новосибирская область, , 12:32 — REGNUM По факту пожара в жилом доме в Карасукском районе, в котором пострадали мать и пятеро малолетних детей, начата доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«По предварительным данным следствия, из-за усиления морозов произошёл перепад напряжения. В результате чего произошло короткое замыкание электропроводки, приведшее к возгоранию», — уточнили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты службы санитарной авиации осмотрели пострадавших при пожаре в Карасукском районе женщину и её пятерых детей. Было решено эвакуировать их в Новосибирск.

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