Карасук, Новосибирская область, , 11:43 — REGNUM Новосибирские специалисты службы санитарной авиации осмотрели пострадавших при пожаре в Карасукском районе женщину и её пятерых детей. После чего было решено эвакуировать их в Новосибирск. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать необходимую помощь пострадавшей во время пожара семье с пятью несовершеннолетними детьми. В Карасук были направлены реаниматологи областной клинической больницы и две реанимационные бригады станции скорой медицинской помощи Новосибирска. В районный центр прибыли два реанимобиля и вертолет санитарной авиации.

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«Новосибирские врачи осмотрели пациентов, всем проведена бронхоскопия. Принято решение эвакуировать детей и мать в областную клиническую больницу. В настоящий момент вертолёт с тремя самыми тяжёлыми пациентами вылетел в Новосибирск. Решение об эвакуации оставшихся детей и женщины будет принято позднее — в зависимости от погоды за ними повторно вылетит вертолет либо их сегодня доставят в областную больницу на реанимобилях», — уточнили в областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном доме в селе Михайловка, в котором жила многодетная семья, произошёл сегодня ночью, 13 января. Женщина и пятеро детей 2008, 2009, 2011, 2015 и 2016 годов рождения отравились угарным газом. В тяжёлом состоянии они были госпитализированы в отделение реанимации центральной районной больницы.