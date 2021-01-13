Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:11 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре в начале рабочей недели на авиастроительном заводе имени Гагарина произошло ЧП — 35-летнего замначальника цеха №2 обнаружили в луже крови в комнате отдыха работников.

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Предварительная версия — попытка свести счёты с жизнью после рабочего совещания с руководством предприятия.

«Вчера итоговое совещание было, после него всё произошло», — сообщил DVHAB.ru один из работников цеха №2.

Мужчине вовремя вызвали скорую и успели доставить в больницу. При этом пострадавший был в сознании и просил «не спасать» его.

«Действительно, вчера был зафиксирован инцидент с одним из сотрудников. В настоящее время он находится в больнице. Проводится внутренняя проверка, мы взаимодействуем с правоохранительными органами и оказываем им все необходимое содействие», — пояснила руководитель отдела коммуникаций завода Валерия Анфимова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии нашли тело руководителя секретариата главы администрации города Владикавказа Марата Каллагова. У погибшего имеются огнестрельные ранения, а рядом с телом обнаружен охотничий карабин.