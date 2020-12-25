Владикавказ, , 09:17 — REGNUM В Северной Осетии нашли тело руководителя секретариата главы администрации города Владикавказа Марата Каллагова. У погибшего имеются огнестрельные ранения, а рядом с телом обнаружен охотничий карабин.

«Во Владикавказе обнаружено тело 58-летнего руководителя секретариата главы городской администрации с огнестрельным ранением в области груди», — сообщил ГТРК «Алания» представитель следственного управления СКР.

ЧП произошло 24 декабря днем, около 14:40. Тело погибшего найдено в гараже напротив его дома. В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти руководителя секретариата.