Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Офицер полиции американского Капитолия Ховард Либенгуд мог покончить жизнь самоубийством. Об этом 11 января сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

По словам последних, сотрудник полиции умер из-за «очевидного самоубийства». В то же время, не уточняется, связано ли это со штурмом Капитолия.

При этом отмечается, что 10 января, когда власти Вашингтона объявили о смерти 51-летнего офицера полиции, который участвовал в подавлении беспорядков в Конгрессе США, причины его смерти не сообщались. Либенгуд работал в охране Капитолия с 2005 года, до того там работал его отец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство полиции Капитолия получало информацию о готовящихся беспорядках с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа.