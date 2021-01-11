Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM В Бурятии в ночь на 9 января произошёл пожар в приюте для бездомных животных «Кот и пёс». Как сообщили на официальной странице приюта в соцсети, в результате в дыму задохнулись три собаки.

«Остальных удалось спасти, вынести на улицу. Собаки с гуманного отлова оставались в приюте на лечении», — отметили авторы сообщения.

Глава региона Алексей Цыденов после происшествия поручил оказать помощь в восстановлении приюта. В первую очередь чиновники вместе с владельцами учреждения установят нанесённый пожаром ущерб и необходимый объём финансирования.

Как отмечается, за 11 лет своей работы «Кот и пёс» помог найти хозяев тысячам животных.

Напомним, проблема бездомных собак в республике является крайне актуальной. Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2019 года в Бурятии зарегистрировано 1417 случаев нападений со стороны безнадзорных животных.

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