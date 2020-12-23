Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM Утро 23 декабря в Забайкальском микрорайоне Улан-Удэ (Бурятия) началось с чрезвычайного происшествия. Стая собак напала на 20-летнюю девушку, а чуть позже и на ребенка. Оба пострадавших получили серьёзные травмы. По словам очевидцев, девушку от разъярённой своры пришлось отвоёвывать с боем. А после нападения на людей животные переключилась на собаку, которую буквально загрызли насмерть, сообщает arigus.tv.

По словам главного врача Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Игоря Шпака, пострадавшая находится в реанимации, после противошоковый терапии за её жизнь борются хирурги, нейрохирурги, травматологи, лор-специалисты, челюстно-лицевые хирурги:

«Пациентка доставлена к нам в крайне тяжелом состоянии, с геморрагическим и болевым шоком, множественные рвано-укушенные раны лица, тела, конечностей. Процент поражения крайне большой. Давление было на крайне низких цифрах. Поступила в реанимационное отделение».

Врачи оценивают состояние пострадавшей как крайне тяжелое. По их словам, лицо крайне обезображено из-за укусов и множественных ран.

«Клочья мяса по всему телу. На лице остались одни глаза», — отметили в РКБ.

Тем временем в комитете городского хозяйства Улан-Удэ заявили, что напавшие собаки, вероятнее всего, бездомными не являются, а принадлежат хозяевам с частных дворов. На место экстренно выехала группа отлова.