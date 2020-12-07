Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM За десять месяцев с начала года в Бурятии зарегистрировано 1417 случаев нападений со стороны безнадзорных животных, прежде всего собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского Заксобрания по итогам заседания комитета, на котором депутаты обсуждали эту проблему.

Таким образом, в среднем собаки кусают по 4,7 раз за день. При этом в прошлом году этот показатель был ещё выше — 1700 случаев.

Между тем в этом году правительство выделило более 30 млн рублей на отлов и стерилизацию собак. Однако, по словам начальника Управления ветеринарии республики Эрдэма Сангадиева, эта работа проходит «достаточно тяжело».

«Подрядчики, которые заявились, с такой работой ранее не сталкивались, в том числе чтобы снимать видео, особенно это касается наших сельских районов. В Улан-Удэ тоже работа дается нелегко, но она видна», — отметил он.

Главный ветеринар Бурятии выразил надежду, что с накоплением опыта результаты будут в 2021 году. При этом точная численность бродячих животных в Улан-Удэ неизвестна. По данным городской администрации, речь может идти о десяти тысячах особей.

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