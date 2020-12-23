Владивосток, , 07:08 — REGNUM Врачи Владивостока провели две операции и спасли жизнь раненого тигрёнка, который был обнаружен в конце ноября в одном из северных районов края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре «Амурский тигр».

Спасение тигрёнка в Приморье Центр «Амурский тигр»

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Приморью обнаружили на обочине дороги окровавленные следы амурского тигра, уходящие в лес. Они сообщили в Службу охотничьего надзора, на обозначенное место прибыли специалисты и по следам на снегу обнаружили тигрёнка с серьёзными травмами передних конечностей, внешними повреждениями и сильным истощением.

Оценив характер травм и собранные улики на месте происшествия, специалисты пришли к выводу, что тигрёнок пострадал от другого крупного хищника.

«Достоверно установлено, что тигрёнок получил травмы от когтей и клыков взрослого тигра», — сказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Пострадавшего оперативно доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в село Алексеевка для оказания экстренной ветеринарной помощи.

В ходе обследования у тигра были диагностированы травмы мягких тканей и сложные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей правой передней лапы, а также перелом кости плюсны на задней лапе.

28 ноября прошла первая операция, в ходе которой хирурги травматологического профиля из Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак и Андрей Продан с помощью ветеринаров произвели протезирование металлическими спицами и пластинами поврежденной лапы тигра, а также сшили мышечные и кожные ткани лап. Операция длилась 4,5 часа.

20 декабря состоялась повторная операция, в ходе которой специалисты извлекли часть металлических спиц из лапы животного, которые устанавливались как временные.

«Сращение костей для диких животных — сложный процесс, который зачастую не помогает, и животное гибнет. Это связано с объективными причинами, так как дикому животному, а тем более, тигру, невозможно обеспечить переливание крови. Врачи проведя две хирургические операции на лапе животного, не только предотвратили её ампутацию, но и впервые в мире для диких тигров обеспечили восстановление её двигательной функции», — сказали специалисты «Амурского тигра».

Ранее в 2015 и 2018 годах специалисты пытались спасти тигров с подобными травмами, но, к сожалению, обстоятельства не позволяли им выживать. И вот наконец-то положительный опыт.

Спасённого тигрёнка назвали Росомаха.

«Пока рано давать прогнозы, но есть огромная надежда на полное восстановление функции лапы, ведь от этого зависит, сможет ли Росомаха вернуться в дикую природу. Надеюсь, у него это получится»,— сказал травматолог-ортопед Владивостокской клинической больницы №2 Никита Верещак.

Отметим, что все расходы по лечению и реабилитации тигрёнка взял на себя Центр «Амурский тигр».

С 2013 года при поддержке МРОО «Центр «Тигр» в дикую природу были успешно возвращены шесть хищников: Сайхан, Лазовка и Филиппа — в Еврейской автономной области, Павлик и Елена — в Приамурье, а также тигр Владик — на территории национального парка «Бикин» в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье крупный тигр несколько дней наводит страх на жителей Дальнереченского района. Хищник задрал нескольких собак.