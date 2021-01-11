Хабаровск, , 06:14 — REGNUM В Хабаровском крае случился казус — 9 января на сайте правительства региона 12 часов транслировалось оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: После скандала в Оренбурге отказались от акции «Час бесплатной еды»

«На странице прямой трансляции со стройплощадки Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре вместо пояснительных титров висел популярный в зарубежных странах лозунг «PUTIN — *****». Скандальную трансляцию закрыли только в 14:00 9 января», — пишет «Байкал24».

Выяснилось, что на вебкамере не было пароля и любой человек мог зайти в настройки трансляции и написать всё что угодно. Сотрудники ФСБ уже ведут поиск «продвинутого пользователя».

Как правило, за такие деяния авторы получают наказания в виде штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге досрочно завершилась акция с раздачей бесплатной еды на новогодней площадке в центре города. Реакция последовала после того, как в интернете появились видео и информация об огромных очередях, при том что в городе продолжают действовать ограничительные меры из-за неблагополучной эпидситуации.