Оренбург, , 14:48 — REGNUM В Оренбурге досрочно завершилась акция с раздачей бесплатной еды на новогодней площадке в центре города. Реакция последовала после того, как в интернете появились видео и информация об огромных очередях, при том что в городе продолжают действовать ограничительные меры из-за неблагополучной эпидситуации.

«Оператор новогоднего парка на площади им. Ленина принял решение завершить акцию «Час бесплатной еды» на новогодней площади, а все продукты и блюда направлять в оренбургские больницы», — сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

Напомним, акция стартовала 31 декабря. Планировалось, что она завершится на старый Новый год — 13 января. Видео с очередями за бесплатной едой вызвало большой резонанс. В своих комментариях пользователи отмечали, что культура поведения горожан страдает, людям должно быть стыдно. Вместе с тем, оренбуржцы считают, что скопление народа, желающего заполучить халяву, можно было спрогнозировать. Благое дело обернулось негативом.

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