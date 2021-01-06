Смоленск, , 12:14 — REGNUM Уголовное дело по факту автоаварии, в результате которой погибли шесть человек, возбудили следственные органы Смоленской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 6 января.

Авария произошла 5 января около 20:40 на 16 километре юго-западного обхода города Смоленска. Столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2115 и Hyundai. В результате аварии погибли водители обоих транспортных средств, пассажирка автомашины ВАЗ и три пассажира второго автомобиля. Четвертая пассажирка автомашины Hyundai госпитализирована.

Следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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