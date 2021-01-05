Варшава, , 08:35 — REGNUM На границе Польши с Украиной в пункте пропуска «Дорогуск» изъяли крупную партию контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщили 4 января в пресс-службе польского правительства.

Табачные изделия были спрятаны в фуре, перевозившей газированные напитки. Контрабандные сигареты были обнаружены при пересечении границы Украины с Польшей посредством сканирования грузового автомобиля специальным рентгеновским аппаратом.

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В итоге правоохранители изъяли порядка 196,8 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками, рыночная стоимость которых оценивается в размере около 2,8 млн злотых (более $758 тыс.)

На данный момент в отношении данного инцидента под контролем прокуратуры проводится расследование.

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