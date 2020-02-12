Москва, , 05:04 — REGNUM Табачная продукция из Белоруссии, запрещённая к ввозу в Россию, в январе 2020 года продавалась в большинстве российских регионов. К такому выводу пришли эксперты IT-компании «Эвотор», проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс в рознице.

«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — говорится в результатах исследования компании.

Отмечается, что данные были получены только для брендов, которые не поставляются в Россию легально — Minsk, NZ, Credo, FEST.

В «Эвотор» объяснили популярность нелегальной продукции тем, что средняя цена контрабандных сигарет почти вдвое меньше той, что предлагают на легальные сигареты: 55 рублей против 93 рублей.

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