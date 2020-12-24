Тунис, , 14:48 — REGNUM Как минимум 20 человек из числа нелегальных мигрантов из Африки, которые пытались пересечь Средиземное море в направлении острова Лампедуза (Италия), погибли в результате крушения лодки возле побережья Туниса. Об этом 24 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов агентства, в общей сложности в лодке было около 45 человек. Уточняется, что из это числа 20 погибли, еще 20 числятся, как пропавшие без вести, и пятерых спасли сотрудники береговой охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря стало известно, что десять членов экипажа были спасены с грузового корабля, который начал давать крен в Южно-Китайском море.