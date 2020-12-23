Санья, Китай, , 02:07 — REGNUM Десять членов экипажа был спасены с грузового корабля, который начал давать крен в Южно-Китайском море, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Как отметили в морском поисковом центре спасения на воде провинции Хайнань, сообщение о терпящем бедствие корабле, зарегистрированного в Сьерра-Леоне, было получено в 17:00 по местному времени 21 декабря.

Судно перевозило 3000 тонн риса и находилось на момент происшествия в водах близ островов Спратли (кит. Наньша) в Южно-Китайском море. Корабль совершал рейс из Вьетнама в Малайзию.

Следуя приказу капитана покинуть судно, 10 членов экипажа, в число которых вошли восемь филиппинцев и два китайца, поднялись на борт спасательного плота. Получив сообщение, Министерство транспорта Китая и власти провинции Хайнань направили три корабля для участия в спасательной операции.

Все 10 членов экипажа были спасены к 14:30 по Пекину 22 декабря. Они были в нормальном состоянии, хотя один из них получил незначительную травму плеча. Сейчас они находятся на пути в порт Яньтянь в Шэньчжэне куда должны добраться к 24 декабря.