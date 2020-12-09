Чарлстон, США, , 13:28 — REGNUM На химическом заводе в городе Бель (штат США Западная Вирджиния) произошло возгорание, в результате которого прогремел взрыв. Об этом 9 декабря сообщили власти округа Канова на своей странице в соцсети Twitter.

«В примерно 22:02 (06:02 мск 9 декабря — ред.) на заводе Chemours произошли инцидент с химическими веществами и взрыв», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ввиду данного инцидента местным жителям было рекомендовано перейти в укрытия в радиусе 3,2 км от предприятия или не покидать свои дома, однако спустя четыре часа данное распоряжение сняли.

При этом, по данным канала WSAZ, в результате произошедшего пострадали четыре человека, трое из которых были госпитализированы. Вместе с тем, информация о состоянии госпитализированных не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грачёвском районе Оренбургской области 9 декабря объявлен режим ЧС локального характера из-за пожара на нефтяном месторождении