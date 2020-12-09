Грачёвский район, , 12:36 — REGNUM В Грачёвском районе Оренбургской области 9 декабря объявлен режим ЧС локального характера из-за пожара на нефтяном месторождении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Напомним, утром 9 декабря произошло возгорание газовой смеси буровой скважины № 2 Таллинского месторождения-2, расположенного возле села Таллы Грачевского района. Площадь горения составила 100 квадратных метров, высота фонтана — 25 метров.

На месте происшествия создан межведомственный оперативный штаб. В тушении огня задействованы 87 человек и 29 единиц спецтехники.

На месторождение направлены сотрудники Всероссийского института противопожарной обороны МЧС России для оказания научно-методической помощи при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ.

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