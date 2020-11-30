Матвеево-Курганский район, , 08:59 — REGNUM Третий за последнее время очаг птичьего гриппа обнаружен в Ростовской области. Карантин установлен на отдельной территории Матвеево-Курганского района, следует из документа, опубликованного на сайте донского правительства.

Больную птицу выявили в личном подсобном хозяйстве на территории села Ряженое Ряженского сельского поселения. Населённый пункт в настоящее время считается эпизоотическим очагом, шесть прилегающих в радиусе 5 км хуторов и сёл — угрожаемой зоной. Посторонним лицам и транспорту посещать ЛПХ, где выявлен очаг птичьего гриппа, временно запрещено. Наряду с этим птицу нельзя перемещать и вывозить за пределы населённого пункта, продавать и отгружать на убой.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Неклиновском районе было выявлено два очага птичьего гриппа — на территории ОАО «Птицефабрика Таганрогская» в посёлке Новоприморский и в личном подсобном хозяйстве на территории станции Морская Приморского сельского поселения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области усилили вакцинацию птиц против гриппа