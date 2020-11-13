Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области установлен карантин из-за вспышки птичьего гриппа в одном из личных подсобных хозяйств. Соответствующее распоряжение подписал донской губернатор Василий Голубев.

Вспышка опасного заболевания произошла в личном подсобном хозяйстве на территории станции Морская Приморского сельского поселения. В период действия ограничительных мер здесь запрещён оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок. В угрожаемую зону включены посёлок Новоприморский, два села — Приморка и Вареновка, хутор Мержаново. Также ведётся мониторинг ситуации в нескольких населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в октябре 2020 года вспышка птичьего гриппа произошла на территории ОАО «Птицефабрика Таганрогская» в посёлке Новоприморский Неклиновского района.

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