Хабаровск, , 06:18 — REGNUM В Хабаровске на 61-м году жизни скоропостижно скончалась главный врач городской поликлиники №11 Вера Пак, сообщает минздрав региона.

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Врач работала в одном из коронавирусных госпиталей города.

«Вера Васильевна Пак 37 лет отдала медицине. А поликлинике №11 посвятила 30 лет профессиональной деятельности. Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким», — сказали в минздраве Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 24 ноября в Италии от последствий коронавируса умерли 27 врачей и санитаров.