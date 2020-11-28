Луганск, , 07:36 — REGNUM Силовики вооруженных сил Украины за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщает 28 ноября пресс-служба представительства Республики в СЦКК.

27 ноября в 20:25 было зафиксировано два выстрела из гранатомета РПГ-7 в направлении населенного пункта Калиново Борщеватое из населенного пункта Попасная.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

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Напомним, ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что он и Генеральный штаб ВСУ не видят чисто военного решения вопроса в Донбассе.