Киев, , 06:42 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) не обладают возможностями, которые позволили бы вернуть Донбасс военным путём. Об этом 26 ноября заявил главком ВСУ генерал Руслан Хомчак.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — цитирует его издание «Новое время».

По его словам, наступление украинских военных в Донбассе нарушит международное гуманитарное право, они будут нести «серьезные потери» и, кроме того, Киев опасается вмешательства Москвы в военный конфликт.

Киевские власти в шести лет называли военные действия в Донбассе ответом на «агрессию России». Хомчак фактически признаёт, что Москва остаётся нейтральной стороной в конфликте.

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