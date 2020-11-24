Ташкент, , 09:00 — REGNUM Причиной взрыва бытового газа в Кибрайском районе Ташкентской области Узбекистана стала утечка газа из трещины в трубопроводе, сообщили 24 ноября в телеграм-канале Генеральной прокуратуры республики.

Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье 258 УК Узбекистана («Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ»).

По версии следствия, причиной взрыва стало некачественное выполнение работ по присоединению подземных пластиковых труб к газораспределительному устройству возле дома.

Это привело к появлению трещины в соединительной части труб. В результате утечки в подвале дома скопился газ, что привело к взрыву.

Напомним, 21 ноября в 19:16 (17:16 мск) в жилом доме в Кибрайском районе Ташкентской области взорвался газ. Часть дома обрушилась, погибли два человека.

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