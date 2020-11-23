Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM После взрыва газового баллона в одном из кафе Нур-Султана госпитализированы 23 человека, сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения столицы Казахстана.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали 35 человек. После обследования 11 человек отправлены на амбулаторное лечение, 23 пациента госпитализированы.

Пациенты поступили в многопрофильные больницы №1 и №2. У них выявлены термические ожоги различной степени тяжести и отравление угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в кафе в Нур-Султане произошел 21 ноября в 12:24 (9:24 мск). В результате взрыва обрушилась кровля в кухонном помещении кафе. Погиб один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане из-за взрыва в кафе один человек погиб, более 30 – пострадали