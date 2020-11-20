Солигорск, , 10:03 — REGNUM Правоохранители задержали в Солигорске (Минская область) сопредседателя стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокуна. Об этом 20 ноября сообщается в Telegram-канале стачкома предприятия.

Уточняется, что Анатолий Бокун был остановлен в 07:30 (совпадает с мск) экипажем ГАИ.

«После чего был вызван наряд милиции для его конвоирования в РОВД. Никаких протоколов задержания составлено не было», — также отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что в данный момент задержанный милицией сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» находится в РОВД города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и «иного лица», которые обвиняются в разглашении врачебной тайны — обстоятельств резонансного убийства минчанина Романа Бондаренко.