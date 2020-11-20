Солигорск, 20 ноября 2020, 10:03 — REGNUM Правоохранители задержали в Солигорске (Минская область) сопредседателя стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокуна. Об этом 20 ноября сообщается в Telegram-канале стачкома предприятия.
Уточняется, что Анатолий Бокун был остановлен в 07:30 (совпадает с мск) экипажем ГАИ.
«После чего был вызван наряд милиции для его конвоирования в РОВД. Никаких протоколов задержания составлено не было», — также отмечается в сообщении.
Кроме того, указывается, что в данный момент задержанный милицией сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» находится в РОВД города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и «иного лица», которые обвиняются в разглашении врачебной тайны — обстоятельств резонансного убийства минчанина Романа Бондаренко.