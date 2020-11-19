Минск, , 21:29 — REGNUM Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и «иного лица», которые обвиняются в разглашении врачебной тайны — обстоятельств резонансного убийства минчанина Романа Бондаренко. Согласно сообщению пресс-службы белорусского ведомства от 19 ноября, задержанные дезинформировали СМИ.

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«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», — сообщил отдел информации генпрокуратуры. ️

В ведомстве уверены: «Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

Напомним, 13 ноября Александр Лукашенко заявил белорусским и зарубежными СМИ, что погибший минчанин Роман Бондаренко при драке с некими лицами, подозреваемыми в его убийстве, был пьян. Однако ТГ-каналы опубликовали документ, согласно которому анализ крови погибшего не подтверждал слова Лукашенко.

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Заявление Лукашенко вызвало широкий негативный резонанс в белорусском обществе и за рубежом. В воскресенье 15 ноября тысячи минчан вышли на траурную акцию протеста, подавленную стянутыми со всей республики силовиками.

Напомним, недавно Лукашенко назначил генпрокурором Андрея Шведа, который дор этого возглавлял Госкомитет судебных экспертиз. Сотрудники ГКСЭ сфальсифицировали «экспертные заключения» созданной при Мининформе комиссии, а также государственную комплексную психолого-лингвистическую экспертизу №88/06−26 от 07.07.2017 года, на основании которых Следком сфабриковал резонансное уголовное «дело регнумовцев».

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