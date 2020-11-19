Тегусигальпа, , 10:40 — REGNUM Из-за схода оползней, которые были вызваны проливными дождями, принесенными тропическим штормом «Йота», в западной части Гондураса погибли как минимум 14 человек. Об этом 19 ноября сообщает агентство EFE со ссылкой на данные властей страны.

Уточняется, что восемь человек, являющиеся членами двух семей, погибли в муниципалитете Сан-Хосе-Мануэль-де-Колоете, находящимся в департаменте Лемпира. Помимо этого, добавляется, что пять человек погибли в муниципалитете Ла-Фратернидад в департамент Окотепеке и ещё один на территории департамента Интибука.

Также отмечается, что в результате шторма «Йота» в Гондурасе его последствиями оказалось затронуто 357 тыс. человек, ещё 60 тыс. находятся во временных убежищах после эвакуации из опасных районов. Кроме того, по этой же причине завалены свыше 30 участков дорог, два дома разрушены и более 7 тыс. повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Никарагуа из-за вызванных ураганом «Йота» проливных дождей и связанных с ними наводнений и оползней погибли не менее 16 человек.