Манагуа , , 03:01 — REGNUM В Никарагуа из-за вызванных ураганом «Йота» проливных дождей и связанных с ними наводнений и оползней погибли не менее 16 человек. Об этом со ссылкой на вице-президента республики Росарио Мурильо 18 ноября сообщает газета La Prensa.

Отмечается, что ранее жертвами схода оползня в районе населённого пункта Масисо-де-Пеньяс-Бланкас в департаменте Матагальпа стали не менее семи человек, в том числе дети. По предварительным данным, в настоящее время число погибших может достигать 16 человек.

Мурильо подтвердила, что в Никарагуа без электроэнергии продолжают оставаться около 124 тысяч жилых домов в разных регионах. 70 тысяч семей испытываю недостаток питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вызванных ураганом «Йота» проливных дождей и связанных с ними наводнений и оползней на территории Никарагуа погибли как минимум шесть человек.

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