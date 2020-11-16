Москва, , 11:57 — REGNUM Пять заключенных исправительной колонии в Воронежской области вербовали сокамерников для организации покушения на курсантов Военно-воздушной академии, принимавших участие в военных действия в Сирии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Второй Западный окружной военный суд приговорил заключенных к различным срокам от восьми лет и шести месяцев до 24 лет лишения свободы.

Руслан Бугаков, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзяновым приговорены к 24, 18, 17, 16 и 8,5 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии особого режима. Первые несколько лет преступники будут отбывать наказание в тюрьме.

В ФСБ сообщили, что во время следствия доказана причастность указанных лиц к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, которые освобождаются в 2019 и 2020 годах. Кроме того, злоумышленники готовили ряд резонансных терактов.