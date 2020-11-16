Минск, , 14:28 — REGNUM Подозреваемый в нападении на сотрудницу милиции, которая фиксировала на видео ход акции протеста в Гомеле, задержан правоохранителями. Об этом 16 ноября сообщает агентство БелТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД гомельского облисполкома.

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Уточняется, что, по предварительным данным, днем 15 ноября подозреваемый 21-летний житель Гомеля подошел сзади к сотруднице городской милиции и ударил ее по руке.

Также указывается, что подозреваемый сделал попытку сбежать с места происшествия, однако был задержан и доставлен в районный отдел милиции.

При этом отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Белоруссии (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что в ходе несанкционированных протестов, которые состоялись в Белоруссии 15 ноября, было задержано свыше 1100 человек.