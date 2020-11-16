Минск, , 10:13 — REGNUM В ходе несанкционированных протестов, которые состоялись в Белоруссии 15 ноября, было задержано свыше 1100 человек. Об этом 16 ноября сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

В настоящее время в списке на сайте центра, где публикуются имена задержанных в ходе протестных акций, перечислено 1127 фамилий.

Также уточняется, что большинство из данного числа задержано в Минске, остальные в Бобруйске, Витебске, Гродно, Могилеве и ряде других городов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября белорусские правозащитники сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске и других городах Белоруссии более 950 митингующих.