Новосибирск, , 09:49 — REGNUM Инспекторы Росприроднадзора работают на станции Татарская в Новосибирской области, где 8 ноября с рельсов сошёл тепловоз с 30 вагонами. Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Идет сбор нефтепродуктов, территория обрабатывается сорбентом», — написала Радионова в своём instagram.⠀На вечер 9 ноября специалисты откачали нефтепродукты из одной цистерны, приступили ко второй. Также была проведена откачка 16 тонн нефтяной эмульсии из поврежденных при аварии цистерн. Площадь загрязнения производственной площадки станции составляет около 200 кв. м. При этом объём дизтоплива, попавшего на почву, ещё устанавливается. Причины аварии также пока неизвестны.

Специалисты берут пробы почвы, их анализ позволит оценить ущерб, причинённый окружающей среде.

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