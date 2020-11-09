Новосибирск, , 06:05 — REGNUM После схода тепловоза и железнодорожных вагонов на станции Татарская в Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги накануне, 8 ноября, с рельсов сошёл тепловоз и 30 вагонов грузового поезда, в том числе семь цистерн. Произошла течь дизельного топлива.

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