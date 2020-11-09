Степанакерт, , 10:49 — REGNUM В ходе ночных боев в Нагорном Карабахе подразделения армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожили один танк и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба армии обороны НКР на своей странице в соцсети Facebook.

Указывается, что подразделения армии обороны НКР в ночь на 9 ноября вели военные действия оборонительного характера на юго-восточном, южном и юго-западном направлениях. При этом отмечается, что в районе города Шуши шли интенсивные бои с обнаруженными группировками азербайджанской стороны, которые понесли большие потери и отступили.

«За указанный период на разных участках линии фронта были уничтожены один танк, четыре единицы автотехники, восемь БПЛА противника», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что подразделения армии обороны НКР около Шуши заняли «более благоприятные позиции» и сообщается, что на юго-западном направлении передовой карабахские военные отбили один танк и артиллерийское средство ВС Азербайджана.

«Оперативно-тактическая обстановка контролируется подразделениями Армии обороны», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанское генпрокуратуре сообщили, что общее количество погибших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 93 человек.