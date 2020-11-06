Степанакерт, , 11:22 — REGNUM В настоящее время ведется интенсивная артиллерийская стрельба на юго-востоке от столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерта, в горах слышны звуки выстрелов и взрывов. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости.

Уточняется, что взрывы и выстрелы стало слышно около 10:00 мск, через некоторое время артиллерийский огонь усилился, а в городе включили сигнал воздушной тревоги.

Также указывается, что примерно в 10:30 мск в небе над столицей НКР сработала ПВО, раздалось два мощных хлопка и затем появилось облако сизого дыма. При этом отмечается, что на данный момент попаданий по Степанакерту нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба азербайджанского минобороны заявили, что город Тертер и несколько сел на территории Тертерского и Геранбойского районов Азербайджана были обстреляны со стороны ВС Армении.