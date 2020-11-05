Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Как минимум пять человек погибли в Центральной Америке в результате прохождения тропического шторма «Эта», ослабшего 4 ноября до тропической депрессии. Об этом 5 ноября сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, из-за тропического шторма в затруднительное положение попали десятки моряков, который в данный момент находятся в Атлантическом океане.

Кроме того, указывается, что на территории Гондураса и Никарагуа, куда ранее обрушился «Эта», были повреждены дома, а также мосты и дороги.

При этом, по данным национального центр США по наблюдению за ураганами, в данный момент скорость ветра в пределах «Эты» снизилась до 12,5 м/с и эпицентр атмосферного явления на расстоянии 185 км в юго-восточном направлении от города Ла-Сейба в Гондурасе, продолжая двигаться на северо-запад со скоростью 11 км/ ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 773 человек были эвакуированы в Коста-Рике из-за приближения тропического шторма «Эта».