Сан-Хосе, , 07:49 — REGNUM Не менее 773 человек были эвакуированы в Коста-Рике из-за приближения тропического шторма «Эта», сообщает коста-риканская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отмечают, что шторм принесет в страну сильные ливни, которые могут нанести серьезный урон инфраструктуре, а также вызвать сходы оползней и селей. В связи с этим жителей районов Коста-Рики, где остается наиболее высокая опасность возникновения стихийных бедствий, пришлось эвакуировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сальвадоре заявили о гибели одного человека из-за тропического шторма «Эта». Отмечалось, что 44-летний мужчина вышел в море ловить рыбу, несмотря на все запреты, и погиб.

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