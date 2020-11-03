Вена, , 11:24 — REGNUM Количество пострадавших в результате теракта в Вене возросло до 18 человек. Об этом 3 ноября сообщил телеканал ORF со ссылкой на данные медиков.

«Актуальные данные на текущий момент — я только что говорил по телефону с союзом здравоохранения (Вены), — в настоящий момент известно о 18 пострадавших», — заявил корреспондент телеканала в прямом эфире.

Также он отметил, что последней жертвой теракта в Вене стала женщина в возрасте от 40 до 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате теракта в Вене увеличилось до четырех человек.